Voto «Histórico» per il blocco progressista Così Petro va

(Di lunedì 30 maggio 2022) Il prossimo presidente della Colombia lo deciderà il ballottaggio. Al candidatodel Pacto, Gustavo, non sono bastati gli oltre 8.522.399 voti (40,1%) per vincere al primo turno. L'articolo proviene da il manifesto.

Advertising

Solo pochi giorni prima delè emerso che molti imprenditori hanno fatto pressione sui loro dipendenti affinché non votassero per il Pacto: 'Un empleado que vote por Petro no cabe en mi ...di Paolo Menchi - Si è svolto domenica in Colombia il primo turno delle elezioni presidenziali con una partecipazione aldi oltre il 54% degli aventi diritto, la più alta dagli anni 70. Il registro nazionale elettorale, a spoglio praticamente concluso, ha comunicato i risultati che vedono il leader del "Pacto ...