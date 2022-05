Volley, Nations League: Azzurri al lavoro da domani a Roma (Di lunedì 30 maggio 2022) Partirà sabato 4 giugno, con un volo in partenza da Roma, la spedizione degli Azzurri di Fefè De Giorgi per la prima settimana di Volley Nations League in programma ad Ottawa, in Canada, dal 7 al 12 giugno. L’esordio di Giannelli e compagni è previsto contro i campioni olimpici della Francia per mercoledì 8 giugno alle 19.30, quando in Italia saranno già l’1.30 di giovedì 9 giugno, orario che si ripeterà anche per le due gare successive contro i campioni del mondo della Polonia (venerdì 10 giugno ore 1.30) e contro i padroni di casa del Canada (domenica 12 giugno ore 1.00). Sarà più comodo per i tifosi italiani, invece, l’orario della gara contro l’Argentina in programma domenica 12 giugno alle 20.00 (orario italiano). La settimana azzurra, che avrà inizio domani presso il Centro ... Leggi su sportface (Di lunedì 30 maggio 2022) Partirà sabato 4 giugno, con un volo in partenza da, la spedizione deglidi Fefè De Giorgi per la prima settimana diin programma ad Ottawa, in Canada, dal 7 al 12 giugno. L’esordio di Giannelli e compagni è previsto contro i campioni olimpici della Francia per mercoledì 8 giugno alle 19.30, quando in Italia saranno già l’1.30 di giovedì 9 giugno, orario che si ripeterà anche per le due gare successive contro i campioni del mondo della Polonia (venerdì 10 giugno ore 1.30) e contro i padroni di casa del Canada (domenica 12 giugno ore 1.00). Sarà più comodo per i tifosi italiani, invece, l’orario della gara contro l’Argentina in programma domenica 12 giugno alle 20.00 (orario italiano). La settimana azzurra, che avrà iniziopresso il Centro ...

Advertising

sportface2016 : #VNL2022: Azzurri al lavoro da domani a Roma - Fprime86 : RT @SkySport: Volley femminile, un'Italia giovane e sfrontata per l'esordio alla Nations League #SkySport #Volley #NationsLeague https://t… - sportli26181512 : Volley femminile, un'Italia giovane e sfrontata per l'esordio alla Nations League: Le 16 migliori nazionali al mond… - SkySport : Volley femminile, un'Italia giovane e sfrontata per l'esordio alla Nations League #SkySport #Volley #NationsLeague - Giornaleditalia : #italpresssport Volley: Nations League donne. Azzurre pronte al debutto con la Turchia -