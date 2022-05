Volley maschile, Kovar saluta la Lube dopo undici anni e tredici titoli: “Ho dato tutto” (Di lunedì 30 maggio 2022) Jiri Kovar saluta la Lube Cucine Civitanova. dopo ben 11 anni e 13 titoli conquistati, il giocatore più vincente della storia cuciniera è pronto a partire, chiudendo un percorso meraviglioso: con i biancorossi ha infatti conquistato 1 Mondiale per Club, 1 Champions League, 6 scudetti, 3 Coppe Italia e 2 Supercoppe Italiane. “La mia favola con la Lube si chiude con la consapevolezza di aver dato tutto per i tifosi marchigiani e la maglia biancorossa – il commiato di Kovar – Questo è lo sport, nulla continua all’infinito. Sono contento di aver aiutato il team a vincere uno scudetto sofferto, ma in fin dei conti questo cambia poco perché il mio percorso sarebbe comunque arrivato al capolinea”. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 30 maggio 2022) JirilaCucine Civitanova.ben 11e 13conquistati, il giocatore più vincente della storia cuciniera è pronto a partire, chiudendo un percorso meraviglioso: con i biancorossi ha infatti conquistato 1 Mondiale per Club, 1 Champions League, 6 scudetti, 3 Coppe Italia e 2 Supercoppe Italiane. “La mia favola con lasi chiude con la consapevolezza di averper i tifosi marchigiani e la maglia biancorossa – il commiato di– Questo è lo sport, nulla continua all’infinito. Sono contento di aver aiutato il team a vincere uno scudetto sofferto, ma in fin dei conti questo cambia poco perché il mio percorso sarebbe comunque arrivato al capolinea”. SportFace.

Advertising

sportface2016 : #Volley , #Kovar saluta la #Lube dopo undici anni e tredici titoli: 'Ho dato tutto' - FipavCRVeneto : Le immagini delle Finali Regionali U15 Maschile e U14 Femminile ?? Volley Treviso ?? Pallavolo Padova ?? US TORRI VOL… - fantasyteamit : #VolleyNationsLeague2022 scopri il calendario degli azzurri! - quibresciait : Volley maschile, Tiberti rassicura i Tucani: “Resto anche la prossima stagione” - Brescia. Non era scontato il sì d… - PallavoloIt : Invicta Volley Grosseto campione regionale under 15 Maschile -