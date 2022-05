Volley femminile, Nations League 2022: il calendario delle partite dell’Italia. Date, programma, orari, tv (Di lunedì 30 maggio 2022) La Nazionale Italiana di Volley femminile si sta preparando per fare il proprio esordio ufficiale in questa stagione. Le Campionesse d’Europa scenderanno in campo martedì 31 maggio per disputare la prima partita in Nations League: debutto contro la Turchia, le ragazze del CT Davide Mazzanti incroceranno la squadra di Giovanni Guidetti ad Ankara. Sfida di fuoco contro le agguerrite padrone di casa. L’Italia resterà Turchia per affrontare nei giorni seguenti il Belgio, l’Olanda e la Cina. Le azzurre si trasferiranno poi in Brasile: a Brasilia appuntamento dal 15 al 18 giugno per gli impegni contro Serbia, Brasile, Repubblica Dominicana, Germania. L’Italia giocherà poi a Sòfia (Bulgaria) dal 29 giugno al 3 luglio sfidando Polonia, Bulgaria, Corea del Sud, Thailandia. L’obiettivo è quello di qualificarsi alla Final Eight, ... Leggi su oasport (Di lunedì 30 maggio 2022) La Nazionale Italiana disi sta preparando per fare il proprio esordio ufficiale in questa stagione. Le Campionesse d’Europa scenderanno in campo martedì 31 maggio per disputare la prima partita in: debutto contro la Turchia, le ragazze del CT Davide Mazzanti incroceranno la squadra di Giovanni Guidetti ad Ankara. Sfida di fuoco contro le agguerrite padrone di casa. L’Italia resterà Turchia per affrontare nei giorni seguenti il Belgio, l’Olanda e la Cina. Le azzurre si trasferiranno poi in Brasile: a Brasilia appuntamento dal 15 al 18 giugno per gli impegni contro Serbia, Brasile, Repubblica Dominicana, Germania. L’Italia giocherà poi a Sòfia (Bulgaria) dal 29 giugno al 3 luglio sfidando Polonia, Bulgaria, Corea del Sud, Thailandia. L’obiettivo è quello di qualificarsi alla Final Eight, ...

