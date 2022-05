Vodafone | pessime notizie per i clienti | pesanti rincari in arrivo

Leggi su vesuvius

(Di lunedì 30 maggio 2022) Sono previsti grandi aumenti per alcune offerte. Vediamo di cosa si tratta e a quanto ammonteranno iSempre più operatori telefonici stanno adottando delle politiche di aumento dei prezzi di determinate offerte. Il logo della compagnia telefonica britannica (Via Screenshot)Aumenti che vanno a pesare sul portafoglio dei vari. Va detto però che per legge il consumatore, in caso di modifica delle condizioni contrattuali, ha sempre la possibilità di recedere dal contratto senza penali né costi di disattivazione. Dunque eventualmente di cambiare operatore telefonico. Nel caso di, è stato stabilito che idovranno spendere qualcosa in più per un offerta specifica: la Special 50 Giga. Aumento dell’offertain ...