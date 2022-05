Vlahovic cambia numero? L' indizio social | mentre Alvaro può liberare il 9

Advertising

In principio alla Fiorentina era DV9, Dusan9. Poi allo sbarco alla Juve il numero per eccellenza dei centravanti era occupato da Alvaro Morata ed è diventato DV7, con citazione neanche tanto sfumata a CR7 di cui a distanza di qualche ...Le auto scodano tanto, la classifica nonperché il primo giro di gara vera lo stanno ... La Ferrari risponde, mandando in campo gli attaccanti della Juve Chiesa eA Monaco, ai box, come ...La maglia numero 9 affascina sempre gli attaccanti, anche se nel calcio moderno le punte optano spesso per numeri di fantasia che vanno ben oltre gli 11 classici del passato. A esserne attratto, però, ...Indizi su un cambio di numero di maglia per Dusan Vlahovic, direttamente dal centravanti della Juventus. Il serbo ha infatti tolto ogni riferimento al 7 dal suo profilo ufficiale su Instagram: tutto..