Vinse 5 milioni al Gratta e Vinci, ma i ladri gli portano via tutto (Di lunedì 30 maggio 2022) I rapinatori sono fuggiti con otto chili di lingotti, per un valore di 600mila euro, e 20mila euro in contanti Leggi su ilgiornale (Di lunedì 30 maggio 2022) I rapinatori sono fuggiti con otto chili di lingotti, per un valore di 600mila euro, e 20mila euro in contanti

Advertising

realvarriale : Nel 2018 @realmadrid vinse la 13ma @ChampionsLeague. Lo stesso anno cedette @Cristiano a @juventusfc. 115 milioni… - Luxgraph : Vinse 5 milioni, rapinato in villaIl bottino: 8 chili di lingotti d’oro #corriere #news #2022 #italy #world #cnn… - Corriere : Vinse 5 milioni, rapinato in villaIl bottino: 8 chili di lingotti d’oro - infoitinterno : Vinse 5 milioni, rapinato in villa Il bottino: 8 chili di lingotti d’oro - OSx_Iacovone : RT @realvarriale: Nel 2018 @realmadrid vinse la 13ma @ChampionsLeague. Lo stesso anno cedette @Cristiano a @juventusfc. 115 milioni pagati… -