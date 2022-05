Villaggio dei Ragazzi, il vescovo Lagnese celebra la messa in memoria di don Salvatore d’Angelo (Di lunedì 30 maggio 2022) In occasione dell’anniversario dell’ascesa al cielo di don Salvatore d’Angelo (30 Maggio 2000), stamane, il Villaggio dei Ragazzi si è stretto in un grande, simbolico, abbraccio che testimonia quanto il ricordo del fondatore sia ancora vivo e come lo stupore per la sua vita spesa al servizio dei più deboli sia sempre attuale. La giornata “in ricordo” è stata scandita da una santa messa celebrata nella Chiesa di Santa Maria della Pace della Fondazione da S.E. Rev.ma Mons. Pietro Lagnese, vescovo di Caserta. Hanno concelebrato padre Leonardo Cuccurullo della Chiesa dell’Annunziata e don Matteo Coppola della Chiesa dei Santi Gennaro e Giuseppe di Caserta. Presenti, tra gli altri, Felicio De Luca, commissario straordinario della Fondazione ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 30 maggio 2022) In occasione dell’anniversario dell’ascesa al cielo di don(30 Maggio 2000), stamane, ildeisi è stretto in un grande, simbolico, abbraccio che testimonia quanto il ricordo del fondatore sia ancora vivo e come lo stupore per la sua vita spesa al servizio dei più deboli sia sempre attuale. La giornata “in ricordo” è stata scandita da una santata nella Chiesa di Santa Maria della Pace della Fondazione da S.E. Rev.ma Mons. Pietrodi Caserta. Hanno conto padre Leonardo Cuccurullo della Chiesa dell’Annunziata e don Matteo Coppola della Chiesa dei Santi Gennaro e Giuseppe di Caserta. Presenti, tra gli altri, Felicio De Luca, commissario straordinario della Fondazione ...

Advertising

brunamar14 : RT @GattuzziDiStefi: Grey della colonia villaggio.. uno dei miei bambini di strada ?? - adapallai : RT @agatamicia: 'Morte agli arabi' 'Che il tuo villaggio bruci' 'Shuafat è in fiamme' 'Maometto è morto' 'Shireen è una puttana' Quest… - ciriacomerolli : RT @agatamicia: 'Morte agli arabi' 'Che il tuo villaggio bruci' 'Shuafat è in fiamme' 'Maometto è morto' 'Shireen è una puttana' Quest… - ViviCampania : Il Vescovo Lagnese celebra la Santa Messa “in memoria” di don Salvatore d’Angelo, sacerdote e fondatore del Villagg… - MassimoPatan : RT @agatamicia: 'Morte agli arabi' 'Che il tuo villaggio bruci' 'Shuafat è in fiamme' 'Maometto è morto' 'Shireen è una puttana' Quest… -