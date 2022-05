VIDEO | ITALIA-ARGENTINA: UNA SORPRESA tra le scelte DI MANCINI! (Di lunedì 30 maggio 2022) Diramata, attraverso un comunicato ufficiale della FIGC, la lista dei 30 calciatori convocati da mister Mancini in vista della Coppa dei Campioni CONMEBOL-UEFA 2022, con tanto di SORPRESA in attacco. A Wembley, lo stadio della vittoria europea ITALIAna, di 1 giugno andrà in scena la sfida tanto attesa tra ITALIA e ARGENTINA, rispettivamente vincitori di Europeo e CONMEBOL. Si tratterà dell’ultima gara ufficiale con la maglia della nazionale azzurra per Giorgio Chiellini, dopo un percorso durato 17 anni (che diventerà maggiorenne a novembre, mese dell’esordio). Prima apparizione, invece, per Wilfred Gnonto, attaccante 18enne (19 a novembre) dello Zurigo, trasferitosi dall’Inter a titolo gratuito nel 2020. La decisione è stata presa dopo la seduta d’allenamento di questa mattina, svoltasi a Coverciano. Di seguito, la ... Leggi su rompipallone (Di lunedì 30 maggio 2022) Diramata, attraverso un comunicato ufficiale della FIGC, la lista dei 30 calciatori convocati da mister Mancini in vista della Coppa dei Campioni CONMEBOL-UEFA 2022, con tanto diin attacco. A Wembley, lo stadio della vittoria europeana, di 1 giugno andrà in scena la sfida tanto attesa tra, rispettivamente vincitori di Europeo e CONMEBOL. Si tratterà dell’ultima gara ufficiale con la maglia della nazionale azzurra per Giorgio Chiellini, dopo un percorso durato 17 anni (che diventerà maggiorenne a novembre, mese dell’esordio). Prima apparizione, invece, per Wilfred Gnonto, attaccante 18enne (19 a novembre) dello Zurigo, trasferitosi dall’Inter a titolo gratuito nel 2020. La decisione è stata presa dopo la seduta d’allenamento di questa mattina, svoltasi a Coverciano. Di seguito, la ...

Advertising

giroditalia : ?? Giro d'Italia 2022 ?? ???? The last of the 3,445 km of the Giro d'Italia 2022. The sweetest one of all. Bravo Jai!… - Azzurri : ? La nuova maglia azzurra della #Nazionale ???? 2022/23! ?? - XFactor_Italia : Si ritorna dove tutto è iniziato. ?? #XF2022 #Michielin10 @francescacheeks - FratellidItalia : RT @isabellarauti: ?? Fratelli d'Italia vota no al ddl concorrenza: non risolve nulla ma danneggia 30.000 balneari L'intervista a #9colonne… - Ramo10116 : RT @AKBayoumy22: Domenica: ha vinto lo scudetto ? Giovedi: ha vinto la ragazza ? Succede solo a chi ci crede, Campioni d'Italia 21/22 ???… -