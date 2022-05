VIDEO: CM Punk parla ai fan dopo la conquista del titolo e festeggia con gli FTR (Di lunedì 30 maggio 2022) Double or Nothing si è concluso con un clamoroso epilogo. CM Punk è riuscito a sconfiggere “Hagman” Adam Page portandosi a casa l’AEW World Title. Si può dire che il cerchio si sia chiuso per il “Second City Savior” ed ora ha avuto inizio il suo regno titolato. dopo la fine del ppv, a telecamere ormai spente, Punk si è trattenuto sul ring e ha parlato ai fan per alcuni minuti in compagnia degli FTR che nel frattempo l’avevano raggiunto sul ring. CM Punk è tornato campione dopo la fine di Double or Nothing, CM Punk, fresco campione, si è trattenuto alcuni minuti sul ring parlando ai fan e lo ha fatto in compagnia degli FTR che sono corsi ad abbracciarlo dopo la sua vittoria. Il “Best In The World” ha voluto ringraziare tutti ... Leggi su zonawrestling (Di lunedì 30 maggio 2022) Double or Nothing si è concluso con un clamoroso epilogo. CMè riuscito a sconfiggere “Hagman” Adam Page portandosi a casa l’AEW World Title. Si può dire che il cerchio si sia chiuso per il “Second City Savior” ed ora ha avuto inizio il suo regno titolato.la fine del ppv, a telecamere ormai spente,si è trattenuto sul ring e hato ai fan per alcuni minuti in compagnia degli FTR che nel frattempo l’avevano raggiunto sul ring. CMè tornato campionela fine di Double or Nothing, CM, fresco campione, si è trattenuto alcuni minuti sul ringndo ai fan e lo ha fatto in compagnia degli FTR che sono corsi ad abbracciarlola sua vittoria. Il “Best In The World” ha voluto ringraziare tutti ...

Zona Wrestling AEW: CM Punk parla dopo la vittoria del titolo *VIDEO* La notte scorsa, si è svolto Double or Nothing e come abbiamo potuto vedere, nel main event, CM Punk ha conquistato il titolo mondiale AEW sconfiggendo Hangman Page (CLICCA QUI PER LEGGERE I RISULTATI ...