VIDEO | BERNARDESCHI-NAPOLI, LA RISPOSTA DEL GIOCATORE! (Di lunedì 30 maggio 2022) Lo ha confermato anche il presidente del NAPOLI, Aurelio De Laurentiis, nel corso della lunga conferenza stampa odierna: il club azzurro pensa seriamente a Federico BERNARDESCHI. Il giocatore è in partenza dalla Juventus, dopo che le parti hanno deciso di non optare per il rinnovo e procedere, dunque, con un addio a parametro zero. Un aspetto, quest’ultimo, che intriga la società partenopea che, stando appunto a quanto dichiarato dal patron De Laurentiis, ha messo sul piatto una proposta concreta per l’ex Fiorentina. Un’ulteriore conferma arriva dalla redazione di Sky Sport, secondo cui “il suo possibile ingaggio sarà discusso con Spalletti, ma le porte a questa opzione non sono chiuse. Il giocatore si è preso del tempo per decidere avendo altre opportunità anche all’estero”. Tutto legato, a questo punto, alla volontà del tecnico del ... Leggi su spazionapoli (Di lunedì 30 maggio 2022) Lo ha confermato anche il presidente del, Aurelio De Laurentiis, nel corso della lunga conferenza stampa odierna: il club azzurro pensa seriamente a Federico. Il giocatore è in partenza dalla Juventus, dopo che le parti hanno deciso di non optare per il rinnovo e procedere, dunque, con un addio a parametro zero. Un aspetto, quest’ultimo, che intriga la società partenopea che, stando appunto a quanto dichiarato dal patron De Laurentiis, ha messo sul piatto una proposta concreta per l’ex Fiorentina. Un’ulteriore conferma arriva dalla redazione di Sky Sport, secondo cui “il suo possibile ingaggio sarà discusso con Spalletti, ma le porte a questa opzione non sono chiuse. Il giocatore si è preso del tempo per decidere avendo altre opportunità anche all’estero”. Tutto legato, a questo punto, alla volontà del tecnico del ...

