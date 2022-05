Vicenza, la società si scusa con il bambino offeso dalla giornalista e lo invita allo stadio (Di lunedì 30 maggio 2022) E’ diventato immediatamente virale il video in cui una giornalista del Vicenza offende un bambino, tifoso del Cosenza. La società biancorossa ha preso posizione in un comunicato, dissociandosi dallo “scambio di battute avvenuto”. Il Vicenza, pur non essendo coinvolto in maniera diretta, ha voluto mostrare la propria vicinanza al piccolo e l’ha invitato al Romeo Menti per un’eventuale sfida futura tra le due compagini. Di seguito la nota completa. “In queste ultime ore, sui mezzi di informazione nazionali e sui profili social, è stato posto all’attenzione del pubblico e stigmatizzato, uno scambio di battute avvenuto in una trasmissione sportiva che commenta le partite della nostra squadra, sull’emittente locale TvA Vicenza. Pur non essendo ... Leggi su sportface (Di lunedì 30 maggio 2022) E’ diventato immediatamente virale il video in cui unadeloffende un, tifoso del Cosenza. Labiancorossa ha preso posizione in un comunicato, dissociandosi d“scambio di battute avvenuto”. Il, pur non essendo coinvolto in maniera diretta, ha voluto mostrare la propria vicinanza al piccolo e l’hato al Romeo Menti per un’eventuale sfida futura tra le due compagini. Di seguito la nota completa. “In queste ultime ore, sui mezzi di informazione nazionali e sui profili social, è stato posto all’attenzione del pubblico e stigmatizzato, uno scambio di battute avvenuto in una trasmissione sportiva che commenta le partite della nostra squadra, sull’emittente locale TvA. Pur non essendo ...

sportface2016 : #Vicenza, la società si scusa con il bambino offeso dalla giornalista e lo invita allo stadio - BiancoRossi1979 : RT @LRVicenza: La società LR Vicenza comunica che, in data odierna, si è tenuta una riunione alla presenza dei soci del club biancorosso ch… - ilbassanese : A Vicenza anche la società gloriosa di basket femminile retrocede in B - FdiAn_Vicenza : RT @carettamc11: Un #egiziano irregolare era stato espulso,ma nessuno aveva eseguito quanto stabilito.Risultato: una ragazza stuprata a #Mo… - cristinapasque : RT @serebellardinel: Concorso in abuso d’ufficio continuato!Indagato Stefano Miola,responsabile Area Affari Generali e risorse del Comune d… -