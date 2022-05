Viabilità Roma Regione Lazio del 30-05-2022 ore 18:45 (Di lunedì 30 maggio 2022) Viabilità DEL 30 MAGGIO 2022 ORE 18:35 FEDERICO MONTI UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio. MASSIMA ALLERTA SULL’AUTOSTRADA A24 Roma-TERAMO PER UN INCENDIO DIVAMPATO SUL TRATTO URBANO, E CHE PROVOCA CODE TRA PORTONACCIO E VIA FILIPPO FIORENTINI IN ENTRAMBE LE DIREZIONI. PRESTARE ATTENZIONE. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CIRCOLazioNE IN LEGGERA RIPRESA. PERMANE TUTTAVIA TRAFFICO INTENSO IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE PER LA Roma-FIUMICINO E LA DIRAMAZIONE Roma-SUD, MENTRE, IN INTERNA, RALLENTAMENTI TRA CASSIA BIS E SALARIA, TRA NOMENTANA E TIBURTINA. SULLA TANGENZIALE TRAFFICO BLOCCATO LUNGO VIA DEL FORO ITALICO FINO ALLA CIRCONVALLazioNE SALARIA PER CHI VIAGGIA IN DIREZIONE ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 30 maggio 2022)DEL 30 MAGGIOORE 18:35 FEDERICO MONTI UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA. MASSIMA ALLERTA SULL’AUTOSTRADA A24-TERAMO PER UN INCENDIO DIVAMPATO SUL TRATTO URBANO, E CHE PROVOCA CODE TRA PORTONACCIO E VIA FILIPPO FIORENTINI IN ENTRAMBE LE DIREZIONI. PRESTARE ATTENZIONE. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CIRCONE IN LEGGERA RIPRESA. PERMANE TUTTAVIA TRAFFICO INTENSO IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE PER LA-FIUMICINO E LA DIRAMAZIONE-SUD, MENTRE, IN INTERNA, RALLENTAMENTI TRA CASSIA BIS E SALARIA, TRA NOMENTANA E TIBURTINA. SULLA TANGENZIALE TRAFFICO BLOCCATO LUNGO VIA DEL FORO ITALICO FINO ALLA CIRCONVALNE SALARIA PER CHI VIAGGIA IN DIREZIONE ...

