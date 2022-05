Viabilità Roma Regione Lazio del 30-05-2022 ore 17:15 (Di lunedì 30 maggio 2022) Viabilità DEL 30 MAGGIO 2022 ORE 17:05 FEDERICO MONTI UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio. APRIAMO COL GRANDE RACCORDO ANULARE DOVE IL TRAFFICO È INTENSO IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE PER LA Roma-FIUMICINO E LA DIRAMAZIONE Roma-SUD, MENTRE, IN INTERNA, RALLENTAMENTI TRA CASSIA VIS E SALARIA, TRA NOMENTANA E TIBURTINA E, PROSEGUENDO ANCORA, TRA AURELIA E CASAL DEL MARMO. SULLA TANGENZIALE TRAFFICO BLOCCATO LUNGO VIA DEL FORO ITALICO FINO ALLA CIRCONVALLazioNE SALARIA PER CHI VIAGGIA IN DIREZIONE EST. ANCORA INCOLONNAMENTI SULLA VIA SALARIA TRA FONTE DI PAPA E SETTEBAGNI IN ENTRAMBE LE DIREZIONI. RALLENTAMENTI POI SULLA VIA CASSIA TRA IL BIVIO PER LA BRACCIANENSE E VIA DI GROTTAROSSA NEI DUE SENSI DI ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 30 maggio 2022)DEL 30 MAGGIOORE 17:05 FEDERICO MONTI UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA. APRIAMO COL GRANDE RACCORDO ANULARE DOVE IL TRAFFICO È INTENSO IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE PER LA-FIUMICINO E LA DIRAMAZIONE-SUD, MENTRE, IN INTERNA, RALLENTAMENTI TRA CASSIA VIS E SALARIA, TRA NOMENTANA E TIBURTINA E, PROSEGUENDO ANCORA, TRA AURELIA E CASAL DEL MARMO. SULLA TANGENZIALE TRAFFICO BLOCCATO LUNGO VIA DEL FORO ITALICO FINO ALLA CIRCONVALNE SALARIA PER CHI VIAGGIA IN DIREZIONE EST. ANCORA INCOLONNAMENTI SULLA VIA SALARIA TRA FONTE DI PAPA E SETTEBAGNI IN ENTRAMBE LE DIREZIONI. RALLENTAMENTI POI SULLA VIA CASSIA TRA IL BIVIO PER LA BRACCIANENSE E VIA DI GROTTAROSSA NEI DUE SENSI DI ...

