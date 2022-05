Ventunesimo appuntamento con “L’Isola dei Famosi” | anticipazioni di lunedì 30 maggio

(Di lunedì 30 maggio 2022) “dei: ecco ledi30In prima serata su Canale 5,con “dei”, il programma prodotto da Mediaset in collaborazione con Banijay Italia. A commentare la puntata, con la padrona di casa Ilary Blasi, Vladimir Luxuria e Nicola Savino. Nel corso della serata uno fra Lory Del Santo, Estefania Bernal, Marco Maccarini, Nick Luciani e Marialaura De Vitis dovrà lascerà la Palapa. Ma non sarà il solo: un’altra eliminazione si abbatterà sui concorrenti ancora in gioco e il pubblico da casa potrà mandare a Playa Sgamadissima un altro naufrago attraverso un televoto flash. Leggi anche –> lultimo saluto di ...

Advertising

361_magazine : - tvprato : ?????????? ???? ?????????? - podcast Ascolta il ventunesimo appuntamento della rassegna stampa di TV Prato condotta da… -

Newsby

Lunedì 30 maggio, in prima serata su Canale 5,con "L'Isola dei Famosi", il reality show prodotto da Banijay Italia e condotto da Ilary Blasi, opinionisti in studio Vladimir Luxuria e Nicola Savino. Inviato in Honduras: ...Gara finita alposto, chance sprecata di vincere la seconda Indy500 e, per di più, ... Detroit il prossimoDecisamente opaca anche la gara di Andretti Autosport , squadra che ... Programmi Tv stasera, 30 maggio 2022: i palinsesti canale per canale In prima serata su Canale 5, ventunesimo appuntamento con “L’Isola dei Famosi”, il programma prodotto da Mediaset in collaborazione con Banijay Italia. A commentare la puntata, con la padrona di casa ...In prima serata su Canale 5, ventunesimo appuntamento con “L’Isola dei Famosi”, il programma prodotto da Mediaset in collaborazione con Banijay Italia. A commentare la puntata, con la padrona di casa ...