(Di lunedì 30 maggio 2022) (Adnkronos) – “Non ho maidiundaidelladidelsui quali non c’erano vincoli di destinazione”. E’ il passaggio centrale dell’interrogatorio di Enrico, il finanziere accusato di peculato, corruzione, estorsione, riciclaggio, truffa, abuso d’ufficio nell’ambito del processo davanti al Tribunaleper lo scandalo finanziario, legato alla compravendita del Palazzo londinese di Sloane Avenue.ha spiegato la sua versione dei fatti a proposito del ruolo nell’investimento del Palazzo londinese dicendo di non avere “mai ricevuto incarichi formali di consulente”. Il suo ruolo, ha spiegato, era quello di fare ...

A dichiararlo è stato il finanziere Enrico, di cui è cominciato l'interrogatorio durante la diciottesima udienza del processo in corso insugli investimenti finanziari della ...Così il finanziere Enricoha risposto al promotore di Giustizia, Alessandro Diddi, durante l'interrogatorio avvenuto nella diciottesima udienza in corso insugli investimenti ... Vaticano, Crasso: "Mai avuto mandato prelevare un centesimo da fondi Segreteria Stato" (Adnkronos) - "Non ho mai avuto mandato di prelevare un centesimo dai fondi della Segreteria di Stato del Vaticano sui quali non c’erano vincoli di destinazione". E’ il passaggio centrale ..."Andare a Londra è stato il più grande errore della mia vita. Dovevo rimanerne fuori". Così il finanziere Enrico Crasso ha risposto al promotore di Giustizia, Alessandro Diddi, durante l'interrogatori ...