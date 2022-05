Vandali a Capri | danneggiata panchina di fronte villa Neruda

ilmattino.it

... perché si finisca con il considerare gli infermieri come dei bersagli o come deiespiatori ... bruta, cieca, di, di incivili, persone violente e aggressive che usano la forza fisica ...Ma l'edificio di piazzaè rimasto sempre vuoto e abbandonato. Li il municipio III guidato ...in una vera e propria discarica oltre che rifugio per disperati e zona franca per i. Eppure ... Capri: Atti Vandalici in via Tragara