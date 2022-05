Valutazione degli immobili online: perché può fare la differenza (Di lunedì 30 maggio 2022) Gli ultimi due anni ci hanno insegnato come nessun periodo prima l’importanza della tecnologia in molti aspetti della nostra vita. Tra questi, rientra l’ambito immobiliare. I dati sono chiari: gli italiani scelgono sul web le case da comprare e anche le agenzie a cui rivolgersi. Si rivolgono alla rete anche quando la necessità è quella di valutare in maniera preliminare il valore del proprio immobile. La Valutazione casa online – messa a disposizione da tantissime agenzie sul territorio nazionale tra le quali è possibile ricordare realtà come Dove.it, esempi di come la tecnologia possa garantire il massimo della fluidità ai processi di gestione del lavoro quotidiano – può fare la differenza per diversi motivi. Anche se, come già detto, rappresenta solo uno step preliminare, permette di venire a ... Leggi su nuovasocieta (Di lunedì 30 maggio 2022) Gli ultimi due anni ci hanno insegnato come nessun periodo prima l’importanza della tecnologia in molti aspetti della nostra vita. Tra questi, rientra l’ambitoare. I dati sono chiari: gli italiani scelgono sul web le case da comprare e anche le agenzie a cui rivolgersi. Si rivolgono alla rete anche quando la necessità è quella di valutare in maniera preliminare il valore del proprio immobile. Lacasa– messa a disposizione da tantissime agenzie sul territorio nazionale tra le quali è possibile ricordare realtà come Dove.it, esempi di come la tecnologia possa garantire il massimo della fluidità ai processi di gestione del lavoro quotidiano – puòlaper diversi motivi. Anche se, come già detto, rappresenta solo uno step preliminare, permette di venire a ...

Advertising

nuovasocieta : Valutazione degli immobili online: perché può fare la differenza - PoFesrSicilia : #FondiUe2127 #incontriterritoriali #PrFesrSicilia2127 La riunione sull'Area interna di #Troina è proseguita con gli… - CristinaCostar8 : Non avremo una scuola di qualità fino a quando non verranno messi in primo piano una forma di reclutamento seria, i… - inobrec : RT @RobynHodeITA: Criteri di valutazione ai fini usura degli Interessi Moratori CASSAZIONE CIVILE, ORDINANZA DEL 16-05-2022 N. 15505 https:… - GaetanoGanacle : @Illegal_Fuxia Io una volta ho sostenuto l’esame dei miei messaggi whatsapp, con valutazione degli emoj (guai se fo… -