(Di lunedì 30 maggio 2022) Questa mattina l’assessore all’Urbanistica e alle Politiche abitative della Regione Lazio, Massimilianoha inaugurato ilper ildelledineldidi, nel Municipio XIV di Roma Capitale. In particolare, gli interventi riguardano la realizzazione di una vasca di laminazione per la raccolta delle acque piovane e una rotatoria su via Tallone con un investimento regionale di oltre un milione di euro. Presenti all’avvio dei lavori anche l’assessore all’Urbanistica del Comune di Roma, Maurizio Veloccia, e l’Amministratore unico di Astral, Antonio Mallamo. Terminato questo primo lotto di interventi, nel secondo semestre del 2022 le imprese edili deldi ...

Etrurianews : SANTA MARINELLA – Attacco frontale del sindaco Tidei all’assessore regionale alla casa Massimiliano Valeriani che,… -

RomaDailyNews

... tecnico per lo sport integrato e paradriving; Massimiliano Gamboni, medico veterinario e diacono della Diocesi di Perugia, Sauro Cagnoni, appassionato e driver, e Annarita, appassionata e ......a dar seguito a un percorso formativo rivolto alle giovani generazioni che ha preso ilnel ...trovare la propria miglior espressione nel laboratorio al Liceo "Petrarca" tenuto da Riccardo... Valeriani: al via cantiere per completamento opere urbanizzazione Piano Zona di Piansaccoccia - RomaDailyNews Al via, domenica 29 maggio, “Paradriving Umbria” il primo viaggio in carrozza per disabili. L’evento partirà dall’Eremo francescano “Le celle” di Cortona e si concluderà ad Assisi giovedì 2 giugno. Sa ...E’ una sfida quella in scena oggi dell’Iis Aldini Valeriani. Nella sala Sedioli, dalle 12 alle 14, sei studenti del quarto anno si sfideranno a colpi di compressioni toraciche, mentre sei coppie di qu ...