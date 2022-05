Vaiolo delle scimmie: studio Usa lancia l’allarme trasmissibilità, ma poi i ricercatori sono costretti a ritirarlo (Di lunedì 30 maggio 2022) Nessun allarmismo, ma informare, tracciare, circoscrivere e prevenire. È l’avvertimento a proposito del Vaiolo delle scimmie che arriva dalla comunità scientifica, che invita a fare tesoro dell’esperienza del Covid. L’ultimo aggiornamento dell’Oms sul Monkeypox virus ha registrato 257 casi confermati e circa 120 sospetti in 23 Paesi. In Italia, tre giorni fa, il direttore dello Spallanzani, Francesco Vaia, parlava di una decina di casi, ai quali ora si devono aggiungere per lo meno gli altri due registrati ieri in Lombardia. Pregliasco: «L’incendio si deve spegnere ora che è limitato» «Sicuramente sul Vaiolo delle scimmie stiamo vedendo la punta dell’iceberg. In questo momento è fondamentale, senza allarmismi, parlarne e riuscire a circoscrivere l’incendio finché è piccolo», ha ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 30 maggio 2022) Nessun allarmismo, ma informare, tracciare, circoscrivere e prevenire. È l’avvertimento a proposito delche arriva dalla comunità scientifica, che invita a fare tesoro dell’esperienza del Covid. L’ultimo aggiornamento dell’Oms sul Monkeypox virus ha registrato 257 casi confermati e circa 120 sospetti in 23 Paesi. In Italia, tre giorni fa, il direttore dello Spallanzani, Francesco Vaia, parlava di una decina di casi, ai quali ora si devono aggiungere per lo meno gli altri due registrati ieri in Lombardia. Pregliasco: «L’incendio si deve spegnere ora che è limitato» «Sicuramente sulstiamo vedendo la punta dell’iceberg. In questo momento è fondamentale, senza allarmismi, parlarne e riuscire a circoscrivere l’incendio finché è piccolo», ha ...

