Vaiolo delle scimmie, Nobel Medicina Semenza: “No allarme, scudo vaccini funziona” (Di lunedì 30 maggio 2022) (Adnkronos) – “I casi di Vaiolo delle scimmie sono ancora limitati, e non sappiamo nemmeno quante persone hanno ancora l’immunità vaccinale, ad esempio gli anziani che hanno fatto il vaccino anni fa per il Vaiolo. I giovani non hanno ricevuto il vaccino per il Vaiolo, ma i vaccini ci sono e possono essere utilizzati se servirà, possiamo stare tranquilli”. Lo ha detto all’Adnkronos Salute Gregg Semenza, Premio Nobel per la Medicina nel 2019, a margine oggi a Roma del convegno ‘Economia e salute, la ricerca alla base delle grandi scoperte’ promosso dall’Università San Raffaele. “Le ‘armi’ che ci proteggevano da quel virus sono le stesse cose che ci proteggono oggi dal Covid, quindi – ha affermato ... Leggi su italiasera (Di lunedì 30 maggio 2022) (Adnkronos) – “I casi disono ancora limitati, e non sappiamo nemmeno quante persone hanno ancora l’immunità vaccinale, ad esempio gli anziani che hanno fatto il vaccino anni fa per il. I giovani non hanno ricevuto il vaccino per il, ma ici sono e possono essere utilizzati se servirà, possiamo stare tranquilli”. Lo ha detto all’Adnkronos Salute Gregg, Premioper lanel 2019, a margine oggi a Roma del convegno ‘Economia e salute, la ricerca alla basegrandi scoperte’ promosso dall’Università San Raffaele. “Le ‘armi’ che ci proteggevano da quel virus sono le stesse cose che ci proteggono oggi dal Covid, quindi – ha affermato ...

