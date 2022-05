“Vado dallo psicologo tutte le settimane”: l’importanza delle parole di Stefano De Martino (Di lunedì 30 maggio 2022) Ballerino, conduttore e ora anche attore, Stefano De Martino si è raccontata a 360 gradi in una lunga intervista, dove parla della sua carriera, della sua infanzia e della sua vita privata. Al cinema il 9 giugno 2022 con Il giorno più bello di Andrea Zalone, accanto a Paolo Kessisoglu, Luca Bizzarri, Violante Placido e Fiammetta Cicogna, Stefano De Martino sulle pagine del Corriere della Sera, racconta della sua prima esperienza nel mondo del cinema e di come il suo percorso professionale sia evoluto negli anni. L’ex di Amici di Maria De Filippi ora si sente più appagato e sicuro, anche grazie al tempo che ha deciso di dedicare alla cura di sé stesso, soprattutto alla sua salute mentale, dichiarando di andare dallo psicologo tutte le settimane: Si ... Leggi su news.robadadonne (Di lunedì 30 maggio 2022) Ballerino, conduttore e ora anche attore,Desi è raccontata a 360 gradi in una lunga intervista, dove parla della sua carriera, della sua infanzia e della sua vita privata. Al cinema il 9 giugno 2022 con Il giorno più bello di Andrea Zalone, accanto a Paolo Kessisoglu, Luca Bizzarri, Violante Placido e Fiammetta Cicogna,Desulle pagine del Corriere della Sera, racconta della sua prima esperienza nel mondo del cinema e di come il suo percorso professionale sia evoluto negli anni. L’ex di Amici di Maria De Filippi ora si sente più appagato e sicuro, anche grazie al tempo che ha deciso di dedicare alla cura di sé stesso, soprattutto alla sua salute mentale, dichiarando di andarele: Si ...

