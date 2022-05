Vaccino Covid, il Piemonte chiede chiarimenti al ministero: “Caos sui richiami per chi ha contratto il virus dopo il ciclo primario” (Di lunedì 30 maggio 2022) Il disallineamento rischia di creare il Caos per le categorie che sono sottoposto all’obbligo vaccinale e quindi la Regione Piemonte ha chiesto un chiarimento formale al ministero della Salute. In ballo, secondo l’edizione torinese de La Stampa, ci sono oltre 20mila persone. E tra loro negli scorsi giorni già 17mila persone hanno ricevuto dall’Agenzia delle Entrate una raccomandata di avviso. La terza dose per coloro che hanno contratto il Covid prima del 1° febbraio dopo aver completato il ciclo primario è un’enigma, secondo l’amministrazione regionale Piemontese. E il problema – con ogni probabilità – riguarda anche altre territori. Così l’assessore alla Salute Luigi Icardi ha chiesto chiarezza sull’allineamento tra l’algoritmo usato ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 30 maggio 2022) Il disallineamento rischia di creare ilper le categorie che sono sottoposto all’obbligo vaccinale e quindi la Regioneha chiesto un chiarimento formale aldella Salute. In ballo, secondo l’edizione torinese de La Stampa, ci sono oltre 20mila persone. E tra loro negli scorsi giorni già 17mila persone hanno ricevuto dall’Agenzia delle Entrate una raccomandata di avviso. La terza dose per coloro che hannoilprima del 1° febbraioaver completato ilè un’enigma, secondo l’amministrazione regionalese. E il problema – con ogni probabilità – riguarda anche altre territori. Così l’assessore alla Salute Luigi Icardi ha chiesto chiarezza sull’allineamento tra l’algoritmo usato ...

