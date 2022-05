Usa, ora anche un bimbo di 10 anni minaccia la sparatoria: arrestato (Video) (Di lunedì 30 maggio 2022) Roma, 30 mag – Negli Usa la cultura della sparatoria non ha addirittura età, se si pensa all’ultimo delirio – che poteva evolvere ancora in tragegia – che ha coinvolto addirittura un bimbo di 10 anni, come riportato da Tgcom24. Usa, la sparatoria ora la minaccia un bimbo Che la strage in Texas sia solo l’inizio di una – terrificante – evoluzione sociale negli Stati Uniti? Il dubbio è lecito, anche se è presto, ovviamente, per trarre conclusioni. Di sicuro, l’allarme scatterebbe in chiunque non sia completamente insensibile a dinamiche di sicurezza quotidiane troppo importanti. Negli Usa c’è una “cultura della sparatoria” che sembra stia prendendo piede. Al punto che la sparatoria, adesso, la minaccia pure un ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 30 maggio 2022) Roma, 30 mag – Negli Usa la cultura dellanon ha addirittura età, se si pensa all’ultimo delirio – che poteva evolvere ancora in tragegia – che ha coinvolto addirittura undi 10, come riportato da Tgcom24. Usa, laora launChe la strage in Texas sia solo l’inizio di una – terrificante – evoluzione sociale negli Stati Uniti? Il dubbio è lecito,se è presto, ovviamente, per trarre conclusioni. Di sicuro, l’allarme scatterebbe in chiunque non sia completamente insensibile a dinamiche di sicurezza quotidiane troppo importanti. Negli Usa c’è una “cultura della” che sembra stia prendendo piede. Al punto che la, adesso, lapure un ...

