Usa, Biden e la flebile promessa a Uvalde: "Faremo qualcosa" (Di lunedì 30 maggio 2022) "Fai qualcosa!", ha detto la folla all'uscita della chiesa dove il presidente democratico, cattolico praticante, Joe Biden e sua moglie Jill Biden avevano appena assistito alla messa per le vittime ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 30 maggio 2022) "Fai!", ha detto la folla all'uscita della chiesa dove il presidente democratico, cattolico praticante, Joee sua moglie Jillavevano appena assistito alla messa per le vittime ...

Advertising

GiovaQuez : 'Gli Usa non volevano una guerra, Biden è quello che con modalità discutibili ha portato via i militari dall'Afghan… - AmbCina : Nessuno dovrebbe sottovalutare la 'ferma determinazione e ferma volontà' della #Cina di salvaguardare la sua sovran… - TizianaFerrario : 19 bambini uccisi con 2 maestri da un 18 enne armato di fucili. Perché succede solo qui? si chiede #Biden. La rispo… - simonamancini24 : RT @daniello_carmen: ?? USA, COLPO DI SCENA! Donald Trump gli ha fatto il ribaltone in parlamento ?? - anna30048679 : RT @daniello_carmen: ?? USA, COLPO DI SCENA! Donald Trump gli ha fatto il ribaltone in parlamento ?? -