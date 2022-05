“Uomini e Donne”, lasciata a pochi giorni dal matrimonio: il racconto di Ginevra Lambruschi (Di lunedì 30 maggio 2022) Brutto colpo per Ginevra Lambruschi, ex corteggiatrice di “Uomini e Donne”. La donna ha raccontato lei stessa la sua disavventura tramite una storia su Instagram. Il suo fidanzato, dopo averle chiesto di sposarla ed aver avuto un figlio con lei, l’ha lasciata poco prima del matrimonio. “Mi rialzerò da sola e farò da mamma e da papà”, ha detto la 24enne. “Uomini e Donne”, Ginevra Lambruschi lasciata a pochi giorni dal matrimonio Ginevra Lambruschi è stata lasciata dal compagno a pochi giorni dalle nozze. La ragazza era fidanzata con il calciatore Mirko Antonucci. I due ... Leggi su tvzap (Di lunedì 30 maggio 2022) Brutto colpo per, ex corteggiatrice di “”. La donna ha raccontato lei stessa la sua disavventura tramite una storia su Instagram. Il suo fidanzato, dopo averle chiesto di sposarla ed aver avuto un figlio con lei, l’hapoco prima del. “Mi rialzerò da sola e farò da mamma e da papà”, ha detto la 24enne. “”,dalè statadal compagno adalle nozze. La ragazza era fidanzata con il calciatore Mirko Antonucci. I due ...

