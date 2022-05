Uomini e Donne, la famosissima dama lasciata sull’altare. “Lui è scappato”. Fan sotto choc, chi sono (Di lunedì 30 maggio 2022) La famosissima ex di Uomini e Donne, Ginevra Lambruschi è stata lasciata dal compagno a pochi giorni dalle nozze. A darne l’annuncio è stata lei stessa, che ha avvisato i suoi follower tramite una storia su Instagram. “Ciao ragazzi, volevo giustificare l’assenza di questi giorni per me molto difficili. sono stata lasciata dal mio ‘ex compagno’ a pochi giorni dalle nozze. Sto cercando di realizzare e mettere insieme i pezzi. Mi rialzerò da sola e farò da mamma e da papà. Ringrazio i miei genitori che mi stanno vicino e non mi abbandonano. In questo momento la mia priorità è mia figlia Sophie” ha spiegato la donna. Ginevra Lambruschi lasciata a pochi giorni dal matrimonio Ginevra Lambruschi era fidanzata con il calciatore Mirko Antonucci, lei 24 anni, ... Leggi su howtodofor (Di lunedì 30 maggio 2022) Laex di, Ginevra Lambruschi è statadal compagno a pochi giorni dalle nozze. A darne l’annuncio è stata lei stessa, che ha avvisato i suoi follower tramite una storia su Instagram. “Ciao ragazzi, volevo giustificare l’assenza di questi giorni per me molto difficili.statadal mio ‘ex compagno’ a pochi giorni dalle nozze. Sto cercando di realizzare e mettere insieme i pezzi. Mi rialzerò da sola e farò da mamma e da papà. Ringrazio i miei genitori che mi stanno vicino e non mi abbandonano. In questo momento la mia priorità è mia figlia Sophie” ha spiegato la donna. Ginevra Lambruschia pochi giorni dal matrimonio Ginevra Lambruschi era fidanzata con il calciatore Mirko Antonucci, lei 24 anni, ...

