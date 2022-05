Uomini e Donne, che fine ha fatto Soraia? Luca Salatino si rifugia da Matteo Ranieri (Di lunedì 30 maggio 2022) Come ben sa chi segue le anticipazioni di Uomini e Donne, la scorsa settimana il tronista Luca Salatino ha fatto la sua scelta, che è ricaduta sulla corteggiatrice Soraia Allam Ceruti. Ma dagli indizi social, sembra che la neo coppia abbia trascorso pochissimo tempo insieme, dal momento che Luca come prima cosa dopo la fine del programma è corso a trovare l’amico ed ex collega di trono Matteo Ranieri. Uomini e Donne, Riccardo Guarnieri beccato con una donna: di chi si tratta Il noto cavaliere del trono over è stato avvistato a Bari assieme a una misteriosa e bellissima mora ... Leggi su anticipazionitv (Di lunedì 30 maggio 2022) Come ben sa chi segue le anticipazioni di, la scorsa settimana il tronistahala sua scelta, che è ricaduta sulla corteggiatriceAllam Ceruti. Ma dagli indizi social, sembra che la neo coppia abbia trascorso pochissimo tempo insieme, dal momento checome prima cosa dopo ladel programma è corso a trovare l’amico ed ex collega di trono, Riccardo Guarnieri beccato con una donna: di chi si tratta Il noto cavaliere del trono over è stato avvistato a Bari assieme a una misteriosa e bellissima mora ...

