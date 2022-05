Una vita anticipazioni: Natalia uccide Marcos, ma è Felipe che rischia grosso. Come finirà? (Di lunedì 30 maggio 2022) E alla fine le cose sono andate proprio Come Genoveva e Aurelio avevano pianificato. Felipe, mosso dall’odio verso Marcos dopo aver scoperto degli abusi subiti da Natalia, quando era solo una bambina, lo ha affrontato in strada, davanti a tutti. Un movente perfetto per un omicidio, sta andando tutto Come la Salmeron si aspettava, a pochi giorni dall’attentato…E nel frattempo la donna continua a fomentare Natalia, in modo che anche lei abbia un valido motivo per uccidere Marcos…Che cosa succederà quindi adesso? Lo scopriamo con le anticipazioni per le prossime puntate di Una vita, iniziando dalla trama della puntata di domani, 31 maggio 2022. Si chiude il mese di maggio e i colpi di scena nelle puntate estive della soap ... Leggi su ultimenotizieflash (Di lunedì 30 maggio 2022) E alla fine le cose sono andate proprioGenoveva e Aurelio avevano pianificato., mosso dall’odio versodopo aver scoperto degli abusi subiti da, quando era solo una bambina, lo ha affrontato in strada, davanti a tutti. Un movente perfetto per un omicidio, sta andando tuttola Salmeron si aspettava, a pochi giorni dall’attentato…E nel frattempo la donna continua a fomentare, in modo che anche lei abbia un valido motivo perre…Che cosa succederà quindi adesso? Lo scopriamo con leper le prossime puntate di Una, iniziando dalla trama della puntata di domani, 31 maggio 2022. Si chiude il mese di maggio e i colpi di scena nelle puntate estive della soap ...

