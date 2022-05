Una Vita, anticipazioni 31 maggio: Natalia pugnala Marcos per salvare Genoveva. La Salmeròn attira Felipe in un tranello (Di lunedì 30 maggio 2022) Una Vita, anticipazioni 31 maggio: tra i protagonisti della puntata di domani ci saranno Genoveva, Natalia, Marcos e Felipe. Però vedremo anche Ramòn e Antonito. Anzi, gli spoiler partono proprio da loro. Una Vita, anticipazioni 31 maggio: Ramòn rinuncia a dare un consiglio ad Antonito Viste le minacce anarchiche che incombono, Ramòn ha in mente di suggerire ad Antonito di prendere una scorta per la sua incolumità. Tuttavia, dato che il figlio è entusiasta di diventare ministro del Lavoro, sceglie di “temporeggiare”. Genoveva inganna Marcos con la complicità di Natalia Natalia ha accettato la proposta di Genoveva di eliminare ... Leggi su pianetadonne.blog (Di lunedì 30 maggio 2022) Una31: tra i protagonisti della puntata di domani ci saranno. Però vedremo anche Ramòn e Antonito. Anzi, gli spoiler partono proprio da loro. Una31: Ramòn rinuncia a dare un consiglio ad Antonito Viste le minacce anarchiche che incombono, Ramòn ha in mente di suggerire ad Antonito di prendere una scorta per la sua incolumità. Tuttavia, dato che il figlio è entusiasta di diventare ministro del Lavoro, sceglie di “temporeggiare”.ingannacon la complicità diha accettato la proposta didi eliminare ...

