Una Vita anticipazioni 31 maggio 2022: Daniela lascia Acacias, Natalia sta male (Di lunedì 30 maggio 2022) Nella puntata di Una Vita in onda martedì 31 maggio 2022 Miguel riceverà una lettera di Daniela, solo dopo la partenza della giovane. L'ex cameriera dice al giovane che deve far presto a far scappare i suoi nonni, in quanto presto andranno ad arrestarli. Prosegue però spezzando una lancia a suo favore, dichiarando che i sentimenti per lui sono sempre stati veri. Aurelio e Marcos intanto hanno una discussione decisamente accesa e Genoveva consiglia al Quesada di scusarsi pubblicamente con il Bacigalupe per mantenere salda la sua reputazione, ma lui rifiuta. Seguite questo episodio su Canale 5 alle ore 14:10. Gossip Uomini e Donne, la figlia di Tinì Cansino è una famosa attrice La Vita privata dell'opinionista di Uomini ...

