Una Vita anticipazioni 30 maggio 2022, Miguel scopre la verità

Nella puntata di Una Vita trasmessa lunedì 30 maggio 2022 Miguel ha un chiarimento con i suoi nonni, in particolare Roberto decide di raccontare la verità al giovane avvocato sulla morte dei suoi genitori. Infatti l'Olmedo scopre che non sono morti, ma che si trovano in carcere dopo la rapina avvenuta a Zurigo tempo prima. Successivamente Miguel scopre Daniela mentre sta curiosando in cantina alla ricerca di prove. Troverete sul sito Mediaset Infinity videoclip con i momenti salienti degli ultimi episodi della telenovela spagnola.

