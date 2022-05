Una giornalista di una tv vicentina ha offeso un baby tifoso del Cosenza

Leggi su agi

(Di lunedì 30 maggio 2022) AGI - E' polemica per quando accaduto in diretta nell'emittenteTva Vicenza al termine del match trae Vicenza del 20 maggio scorso, partita che ha sancito di fatto la retrocessione dei biancorossi in Serie C. La conduttrice Sara Pinna ad un bimbo che al microfono dell'inviato aveva detto, su suggerimento del padre, "Lupi si nasce" ha risposto "E gatti si diventa non ti preoccupare che poi venite anche voi qui in Pianura a cercare lavoro". Un intervento che ha scatenato una bufera sui social dove la conduttrice è stata accusata di razzismo. Per il momento non ci sono state reazioni da parte dell'emittente televisiva o della conduttrice. "Il video della trasmissione è stato acquisito stamattina e verrà trasmesso, nei prossimi giorni, ai Consigli di Disciplina Territoriali, che istruiranno le pratiche", comunica l'Ordine dei ...