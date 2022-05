Un nuovo microrobot ci salverà | ecco il super alleato in medicina appena fabbricato

Leggi su computermagazine

(Di lunedì 30 maggio 2022) Sta raggiungendo vette impensabili la ricerca applicata ai robot in miniatura, i, ed esempio lampante è quanto pubblicato negli scorsi giorni su Science Robotics, inerente un lavoro stupefacente realizzato da un team di ricerca della Northwestern University (Illinois, USA). Microbot a forma di granchio, 30/5/2022 – Computermagazine.itNel dettaglio i ricercatori hanno dato vita ad un robot della grandezza di solo mezzo millimetro, che assomiglia moltissimo ad un granchio dalle dimensioni esageratamente piccole. A guidare i ricercatori è stato John A. Rogers, Scienziato dei materiali, secondo cui: “Potremmo immaginare i micro-robot come agenti per riparare o assemblare piccole strutture o macchine industriali o come assistenti chirurgici per pulire le arterie ostruite, fermare un’emorragia interna o rimuovere tumori cancerosi, il tutto con procedure ...