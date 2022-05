Ultime Notizie – Ucraina, Russia: “Distrutta artiglieria mandata da Italia” – Video (Di lunedì 30 maggio 2022) Alcune postazioni dell’esercito ucraino con obici forniti dall’Italia sono state distrutte dalle forze russe. Lo ha riferito il ministero della Difesa di Mosca, citato dall’agenzia Interfax. Stando al ministero, obici da 155 mm sono stati colpiti da proiettili di artiglieria e la loro distruzione è stata confermata da un drone. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di lunedì 30 maggio 2022) Alcune postazioni dell’esercito ucraino con obici forniti dall’sono state distrutte dalle forze russe. Lo ha riferito il ministero della Difesa di Mosca, citato dall’agenzia Interfax. Stando al ministero, obici da 155 mm sono stati colpiti da proiettili die la loro distruzione è stata confermata da un drone. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

