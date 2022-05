Ultime Notizie – Playoff Nba | Boston Celtics in finale contro Golden State

(Di lunedì 30 maggio 2022) Ivincono 100-96 sul campo dei Miami Heat in gara 7 delladella Eastern Conference e si qualificano per le Finali Nba. Dal 2 giugno sfideranno iWarriors. Ipassano con i 26 punti di Tatum e i 24 a testa di Smart e Brown. Miami va k.o. nonostante i 35 punti di Butler e i 21 di Adebayo. I, avanti di 13 punti a 3’35” dalla fine, si inceppano e si ritrovano sopra di soli 7 punti a poco più di un minuto dallo scadere. La rimonta di Miami si interrompe quando Butler fallisce la tripla che a 17” dalla conclusione potrebbe addirittura portare gli Heat avanti.resiste e torna alle Finals dopo 13 anni di assenza. Adnkronos, ENTD, Get The Factsla Disinformazione

Advertising

DiMarzio : Le ultime notizie sul mercato dell'@Inter, dai possibili sostituti di #Perisic al capitolo #Mkhitaryan - Agenzia_Ansa : DATI COVID | Nelle ultime 24 ore 14.826 nuovi casi e 27 morti. Il tasso di positività al 10,4%. Secondo i dati del… - corgiallorosso : #Zalewski aspetta l’aumento - corgiallorosso : Accordo #Roma-#Solbakken: si lavora col Bodo per i dettagli - fisco24_info : Ucraina, ultime notizie. Russi entrano nella periferia di Severodonetsk, uccisi 2 civili: Ci si avvicina al centesi… -

Guerra in Ucraina , lein diretta oggi 30 maggio , 96esimo giorno dall'invasione voluta dalla Russia di Putin . La Russia continua la sua avanzata nel Donbass. La città di Severodonetsk, ha detto il leader ucraino, '...'Ho sentito gli spari e mi sono trovata a terra per il dolore, in mezzo a tanta gente'. Non ha detto molto finora Clementina D. M., 23enne del centro antico di Castellammare di Stabia , colpita per ...I tempi di vendita nelle grandi città. Il tutto in un contesto in cui, secondo gli ultimi dati elaborati dall'Ufficio Studi del Gruppo Tecnocasa e riferiti al secondo semestre 2021, nelle grandi città ...Facendo arrivare l’Italia tra gli ultimi in Europa, insieme a Lituania e Ungheria. Ora si pretende che in due mesi, a cavallo per giunta del mese di agosto, due milioni di imprese comunichino, con ...