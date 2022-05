Ultime Notizie – Napolitano, Spallanzani: “Dimesso da reparto chirurgia, ora riabilitazione” (Di lunedì 30 maggio 2022) “Il presidente Emerito della Repubblica Giorgio Napolitano è stato Dimesso questa mattina dal reparto di chirurgia Generale e trapianti. Il decorso post operatorio è stato regolare. Proseguirà la terapia riabilitativa in ambiente dedicato”. Lo riferisce il direttore generale dell’Inmi Spallanzani di Roma, Francesco Vaia, che aggiunge: “A nome mio personale e dell’Istituto al Presidente i migliori auguri di pronta guarigione”. Il presidente emerito era stato operato lo scorso 21 maggio dall’equipe di Giuseppe Maria Ettorre presso il Dipartimento interaziendale dell’azienda San Camillo-Forlanini ed Inmi Spallanzani. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di lunedì 30 maggio 2022) “Il presidente Emerito della Repubblica Giorgioè statoquesta mattina daldiGenerale e trapianti. Il decorso post operatorio è stato regolare. Proseguirà la terapia riabilitativa in ambiente dedicato”. Lo riferisce il direttore generale dell’Inmidi Roma, Francesco Vaia, che aggiunge: “A nome mio personale e dell’Istituto al Presidente i migliori auguri di pronta guarigione”. Il presidente emerito era stato operato lo scorso 21 maggio dall’equipe di Giuseppe Maria Ettorre presso il Dipartimento interaziendale dell’azienda San Camillo-Forlanini ed Inmi. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

