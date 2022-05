Ultime Notizie – Mycroclean Italia, da piccola lavanderia alla classifica del Financial Times (Di lunedì 30 maggio 2022) Chi pensa che ‘Lavandare’, parafrasando Giovanni Pascoli, sia un mestiere del passato, ancora non conosce la storia di Milena Baroni, Ceo di Mycroclean Italia®, azienda del settore del lavaggio industriale e della decontaminazione particellare, che ha da poco aggiunto altri due prestigiosi riconoscimenti al suo ‘palmarès internazionale’: il premio Le Fonti Awards come Eccellenza dell’Anno 2022 nell’ambito Healthcare & Pharma Dpi e l’ingresso nella Ft 1000, la classifica stilata dal Financial Times che raccoglie le aziende europee coi maggiori tassi di crescita. Il riconoscimento come Eccellenza dell’Anno 2022 si aggiunge a un altro premio ‘Le Fonti Awards’, quello di Ceo dell’anno 2020 per l’innovazione nell’ambito della decontaminazione particellare, per la direzione di personale altamente ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di lunedì 30 maggio 2022) Chi pensa che ‘Lavandare’, parafrasando Giovanni Pascoli, sia un mestiere del passato, ancora non conosce la storia di Milena Baroni, Ceo di®, azienda del settore del lavaggio industriale e della decontaminazione particellare, che ha da poco aggiunto altri due prestigiosi riconoscimenti al suo ‘palmarès internazionale’: il premio Le Fonti Awards come Eccellenza dell’Anno 2022 nell’ambito Healthcare & Pharma Dpi e l’ingresso nella Ft 1000, lastilata dalche raccoglie le aziende europee coi maggiori tassi di crescita. Il riconoscimento come Eccellenza dell’Anno 2022 si aggiunge a un altro premio ‘Le Fonti Awards’, quello di Ceo dell’anno 2020 per l’innovazione nell’ambito della decontaminazione particellare, per la direzione di personale altamente ...

Advertising

sole24ore : ?? #Sanzioni #Ue sul petrolio russo, #ViktorOrban blocca la bozza di intesa: - fanpage : 'È probabile che durante l’estate il numero di casi diminuisca, ma attenzione è altrettanto probabile che in autunn… - DiMarzio : Le ultime notizie sul mercato dell'@Inter, dai possibili sostituti di #Perisic al capitolo #Mkhitaryan - gratacasola : RT @sole24ore: ?? #Sanzioni #Ue sul petrolio russo, #ViktorOrban blocca la bozza di intesa: - chiccochiesa : RT @chiccochiesa: Se va a finire come leggo dalle ultime notizie, in quelle lacrime di lunedì scorso oltre al “sarei rimasto” c’era anche “… -