Ultime Notizie – Morto a 108 anni Boris Pahor, scrittore sloveno che narrò Olocausto (Di lunedì 30 maggio 2022) Lo scrittore di madrelingua slovena Boris Pahor, testimone delle discriminazioni verso la minoranza slovena nella Venezia Giulia, sopravvissuto ai lager nazisti, difensore della dignità e della libertà dell’individuo, degli umiliati e degli offesi, è Morto nella sua casa di Trieste all’età di 108 anni. Pahor, che per la drammaticità della sua opera è stato accostato ad autori come Primo Levi, Robert Antelme e Imre Kertész e più volte candidato al Nobel per la Letteratura, si è spento nel sonno alle 4 di questa mattina, come ha confermato la sua famiglia all’Adnkronos. Nato a Trieste il 26 agosto 1913 da genitori sloveni, all’età di 7 anni assistette all’incendio del Narodni Dom, sede centrale delle organizzazioni della comunità slovena di Trieste: un’esperienza che ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di lunedì 30 maggio 2022) Lodi madrelingua slovena, testimone delle discriminazioni verso la minoranza slovena nella Venezia Giulia, sopravvissuto ai lager nazisti, difensore della dignità e della libertà dell’individuo, degli umiliati e degli offesi, ènella sua casa di Trieste all’età di 108, che per la drammaticità della sua opera è stato accostato ad autori come Primo Levi, Robert Antelme e Imre Kertész e più volte candidato al Nobel per la Letteratura, si è spento nel sonno alle 4 di questa mattina, come ha confermato la sua famiglia all’Adnkronos. Nato a Trieste il 26 agosto 1913 da genitori sloveni, all’età di 7assistette all’incendio del Narodni Dom, sede centrale delle organizzazioni della comunità slovena di Trieste: un’esperienza che ...

