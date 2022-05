Ultime Notizie – Monza in Serie A, la gioia di Berlusconi – Video (Di lunedì 30 maggio 2022) Il Monza promosso in Serie A per la prima volta e il patron Silvio Berlusconi festeggia. “Un traguardo storico”, dice l’ex premier nel Video diffuso su Instagram dopo la vittoria per 4-3 sul campo del Pisa nel ritorno della finale dei playoff di Serie B. “Promessa mantenuta per Silvio Berlusconi, che il 28 settembre 2018 ha acquisito il club biancorosso e insieme al Presidente Paolo Berlusconi e all’Amministratore Delegato Adriano Galliani lo ha portato dalla Serie C alla Serie A, per la prima volta in 110 anni di storia: è romantico, proprio come doveva esserlo!”, si legge sul sito del Monza. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di lunedì 30 maggio 2022) Ilpromosso inA per la prima volta e il patron Silviofesteggia. “Un traguardo storico”, dice l’ex premier neldiffuso su Instagram dopo la vittoria per 4-3 sul campo del Pisa nel ritorno della finale dei playoff diB. “Promessa mantenuta per Silvio, che il 28 settembre 2018 ha acquisito il club biancorosso e insieme al Presidente Paoloe all’Amministratore Delegato Adriano Galliani lo ha portato dallaC allaA, per la prima volta in 110 anni di storia: è romantico, proprio come doveva esserlo!”, si legge sul sito del. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

Advertising

DiMarzio : Le ultime notizie sul mercato dell'@Inter, dai possibili sostituti di #Perisic al capitolo #Mkhitaryan - Corriere : Calciomercato, le ultime notizie in diretta: la Juventus su Udogie - Agenzia_Ansa : DATI COVID | Nelle ultime 24 ore 14.826 nuovi casi e 27 morti. Il tasso di positività al 10,4%. Secondo i dati del… - SilvioTo : RT @zephyrus_ads: Devi risintonizzare il digitale terrestre per vedere le ultime notizie di mercato della lodigiani calcio su 7gold e non s… - TuttoSuMilano : CONSIGLIO COMUNALE. DA DOMANI IN AULA IL BILANCIO DI PREVISIONE 2022-2024 - -