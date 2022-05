Ultime Notizie – Milano | power bank esplode in zaino | feriti 7 studenti e un insegnante

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di lunedì 30 maggio 2022) Una(batteria) all’interno di unoè esplosa questa mattina, intorno alle 8.50, in una scuola in via Carlo Valvassori Peroni 8 a, all’istituto Ipsar Amerigo Vespucci. Il bilancio è di otto persone coinvolte: 7e un, di cui tre minori portati in ospedale: una 17enne è stata trasportata per un malore (codice rosso) all’ospedale San Raffaele, mentre due 15enni, un ragazzo e una ragazza sono stati portati per “lievi sintomi da inalazione di fumo” (codice verde) all’ospedale De Marchi. Sul posto sono intervenuti un’automedica, due ambulanze, e la polizia. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione