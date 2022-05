Ultime Notizie – Covid oggi Veneto, 386 contagi e nessun morto: bollettino 30 maggio (Di lunedì 30 maggio 2022) Sono 386 i nuovi contagi da coronavirus oggi 30 maggio in Veneto, secondo i dati dell’ultimo bollettino Covid-19 di Azienda Zero. Non si registrano morti. Il totale dei casi da inizio pandemia è arrivato a 1.752.156, mentre gli attualmente positivi sono 28.430. Il totale dei decessi da inizio pandemia è 14.688. Negli ospedali veneti sono ricoverate 255 persone in area medica e 13 in terapia intensiva. Negli ospedali di comunità i ricoverati positivi sono 57. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di lunedì 30 maggio 2022) Sono 386 i nuovida coronavirus30in, secondo i dati dell’ultimo-19 di Azienda Zero. Non si registrano morti. Il totale dei casi da inizio pandemia è arrivato a 1.752.156, mentre gli attualmente positivi sono 28.430. Il totale dei decessi da inizio pandemia è 14.688. Negli ospedali veneti sono ricoverate 255 persone in area medica e 13 in terapia intensiva. Negli ospedali di comunità i ricoverati positivi sono 57. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

