Ultime Notizie – Covid oggi Toscana, 320 contagi e 8 morti: bollettino 30 maggio (Di lunedì 30 maggio 2022) Sono 320 i contagi da coronavirus in Toscana oggi, 30 maggio 2022, secondo numeri e dati Covid del bollettino della regione. Registrati 8 morti. I nuovi casi sono lo 0,03% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,2% e raggiungono quota 1.111.929 (96,7% dei casi totali). oggi sono stati eseguiti 647 tamponi molecolari e 2.688 tamponi antigenici rapidi, di questi il 9,6% è risultato positivo. Sono invece 629 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 50,9% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 27.666, -5,1% rispetto a ieri. I ricoverati sono 323 (1 in più rispetto a ieri), di cui 21 in terapia ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di lunedì 30 maggio 2022) Sono 320 ida coronavirus in, 302022, secondo numeri e datideldella regione. Registrati 8. I nuovi casi sono lo 0,03% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,2% e raggiungono quota 1.111.929 (96,7% dei casi totali).sono stati eseguiti 647 tamponi molecolari e 2.688 tamponi antigenici rapidi, di questi il 9,6% è risultato positivo. Sono invece 629 i soggetti testati(con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 50,9% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono27.666, -5,1% rispetto a ieri. I ricoverati sono 323 (1 in più rispetto a ieri), di cui 21 in terapia ...

