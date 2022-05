Ultime Notizie – Benzina sale ancora, diesel stabile: prezzo carburanti oggi in Italia (Di lunedì 30 maggio 2022) Continuano a salire i prezzi della Benzina oggi in Italia per quanto riguarda i carburanti, sostanzialmente stabili invece quelli del gasolio. La media nazionale per la verde in modalità self service tocca questa mattina quota 1,9 euro/litro, mentre sul servito siamo ben oltre i 2 euro/litro (sempre al netto dello sconto sulle accise di 30,5 centesimi al litro, che scadrà l’8 luglio). Quotazioni internazionali ancora in lieve aumento. Brent in salita a 116 dollari. Stando alla consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, IP ha aumentato di 1 centesimo al litro i prezzi consigliati della Benzina e del gasolio. Per Q8 e Tamoil registriamo un rialzo di 2 cent/litro sulla Benzina. Queste sono le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all’Osservatorio prezzi ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di lunedì 30 maggio 2022) Continuano a salire i prezzi dellainper quanto riguarda i, sostanzialmente stabili invece quelli del gasolio. La media nazionale per la verde in modalità self service tocca questa mattina quota 1,9 euro/litro, mentre sul servito siamo ben oltre i 2 euro/litro (sempre al netto dello sconto sulle accise di 30,5 centesimi al litro, che scadrà l’8 luglio). Quotazioni internazionaliin lieve aumento. Brent in salita a 116 dollari. Stando alla consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, IP ha aumentato di 1 centesimo al litro i prezzi consigliati dellae del gasolio. Per Q8 e Tamoil registriamo un rialzo di 2 cent/litro sulla. Queste sono le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all’Osservatorio prezzi ...

