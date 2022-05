Ufficiale il Vivo T2x | potrebbe venirvi voglia di acquistarlo

(Di lunedì 30 maggio 2022) In Cina ha trovato espressione il nuovoT2x, che vanta specifiche di livello superiore, difficilmente riscontrabili in altri smartphone (batteria da 6000mAh e schermo a 144Hz), ed altre di spessore inferiore, come nel caso delle due fotocamere posteriori. Il device include un ampio schermo con notch a goccia, forse un po’ anacronistico, ma comunque d’impatto (LCD IPS da 6.58 pollici con risoluzione FullHD+ da 2408 x 1080 pixel). IlT2x è spinto dal processore MediaTek Dimensity 1300 (octa-core con processo produttivo a 6nm e frequenza massima di clock da 3GHz), 8GB di RAM e 128/256GB di storage interno di tipo UFS 3.1. La fotocamera principale include un sensore da 50MP (apertura f/1.8), un sensore macro da 2MP (apertura f/2.4), mentre quella frontale si compone di un unico sensore da 16MP (apertura f/2.0). Le connettività presenti a bordo ...

