Advertising

fcin1908it : UFFICIALE / Chelsea, terminata procedura di vendita: “Investiremo in varie aree” - sportmediaset : Consorzio guidato da Clearlake Capital completa l'acquisto del Chelsea #chelsea #cessione #ufficiale… - Yolo123Rana : RT @cmdotcom: UFFICIALE: Chelsea, il consorzio guidato da Boehly e Clearlake completa l'acquisto del club - cmdotcom : UFFICIALE: Chelsea, il consorzio guidato da Boehly e Clearlake completa l'acquisto del club - internewsit : Chelsea, ufficiale il passaggio di proprietà: la nota. Ora sotto con Lukaku - -

Calciomercato Juventus, potrebbe esserci un indizio davvero concreto sul futuro del centrale bianconero: ecco i dettagli. Calciomercato Juventus, si è parlato a lungo dell'interesse delper il centrale bianconero. L'olandese più desiderato d'Europa essendo, di fatto, uno dei profili più interessanti al mondo nel suo ruolo. Già un leader nonostante la giovane età.... che ieri non si era allenato per un problema all'anca: il play delè dato per recuperabile. In serata il c.t. Mancini darà l'elencodegli azzurri che saranno a Wembley per la ...L'attaccante spinge per tornare in nerazzurro: deve ridursi l'ingaggio e convincere il Chelsea a farlo partire in prestito ...Il Chelsea ceduto al Todd Boehly/Clearlake Capital. E' ufficiale il passaggio di proprietà del Chelsea. È previsto che la transazione sia completata il prossimo lunedì. A quel punto il Club fornirà ul ...