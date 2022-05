Ue | Scholz | ' lavoro costruttivo su embargo a petrolio russo | troveremo soluzione'

(Di lunedì 30 maggio 2022) Bruxelles, 30 mag. (Adnkronos) - "Tutti sono alin modoper raggiungere unsul". Sul pacchetto di sanzioni, il cancelliere tedesco Olafarrivando a Bruxelles per prendere parte alla riunione straordinaria del Consiglio europeo, si dice convinto che "una buonatra oggi e domani". L'Europa, per, continuerà a "essere unita" contro l'aggressione russa all'Ucraina.

Per questa due giorni del vertice Ue la diplomazia è al. Da settimane a tenere banco è la ...poco ottimistiche e le ultime telefonate del presidente francese Macron e del premier tedesco...... il leader della Lega porta avanti unche gli consenta di volare a Mosca, dove Salvini spera ... Oggi si sono sentiti Putin, Macron e, cioè Russia, Francia e Germania, parlando di disarmo e ...Bruxelles, 30 mag. "Tutti sono al lavoro in modo costruttivo per raggiungere un embargo sul petrolio russo". Sul pacchetto di sanzioni, il cancelliere tedesco Olaf Scholz arrivando a Bruxelles per ...Le conquiste russe nella cittá strategicamente importante di Severodonetsk potrebbero costringere le truppe ucraine a ritirarsi, ha affermato un funzionario ucraino. Mosca ha concentrato la sua campag ...