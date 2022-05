(Di lunedì 30 maggio 2022) "Sappiamo che il progetto europeo non è perfetto,di più edi". Lo ha sottolineato la presidente del Parlamento europeo, Roberta, in un video messaggio ...

Advertising

zazoomblog : Ue: Metsola dobbiamo ascoltare di più e parlare di meno - #Metsola #dobbiamo #ascoltare #parlare - Panna975 : RT @GastronomikaLk: La presidente del Parlamento europeo: «Milioni di persone su questo pianeta sono alla fame, ostaggi di un solo Paese. D… - ansaeuropa : 'La domanda che dobbiamo porci è se siamo pronti ad aprire le nostre porte a Paesi che combattono per i principi ch… - Linkiesta : RT @GastronomikaLk: La presidente del Parlamento europeo: «Milioni di persone su questo pianeta sono alla fame, ostaggi di un solo Paese. D… - GastronomikaLk : La presidente del Parlamento europeo: «Milioni di persone su questo pianeta sono alla fame, ostaggi di un solo Paes… -

Agenzia ANSA

"Sappiamo che il progetto europeo non è perfetto,ascoltare di più e parlare di meno". Lo ha sottolineato la presidente del Parlamento europeo, Roberta, in un video messaggio proiettato in occasione dell'Assemblea generale di ...... Robertae Ursula von der Leyen, e poi ci sono i rappresentanti locali e i sindaci. Cimotivare. Stanno aumentando le divisioni sociali,tenere le persone insieme, giovani e ... Ue: Metsola, 'dobbiamo ascoltare di più e parlare di meno' - Europa (ANSA) - MILANO, 30 MAG - "Sappiamo che il progetto europeo non è perfetto, dobbiamo ascoltare di più e parlare di meno". Lo ha sottolineato la presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola, in u ...Si terrà il 17 e 18 giugno prossimi nel Golfo di Gaeta, di fronte alle isole di Ventotene e Santo Stefano, culla dell’Europa Unita, il 1° Summit Blue Forum Italia Network. Il progetto, promosso da Cam ...