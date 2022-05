**Ue: fonti, Ungheria e Repubblica Ceca frenano su embargo petrolio, Polonia apre** (Di lunedì 30 maggio 2022) Roma, 30 mag. (Adnkronos) - L'appello accorato di Zelensky all'unità, a non dividersi sul sesto pacchetto europeo di sanzioni ma ad adottarlo in fretta, per ora non sembra fare breccia nel Consiglio europeo, riunito in seduta straordinaria a Bruxelles. Ungheria e Repubblica Ceca tengono in ostaggio il dossier, bloccando le nuove misure di cui si discute da inizio maggio per depotenziare Mosca. A tenere banco, naturalmente, è l'embargo al petrolio russo, che vede in particolare Viktor Orban, ma in buona compagnia del ceco Petr Fiala, sugli scudi. Si discute di un embargo differenziato, con esenzioni per l'oleodotto Druzhba, concedendo più tempo a Ungheria, Slovacchia e Repubblica Ceca. Ma il 'tubo' in cui transita l'oro nero si ... Leggi su iltempo (Di lunedì 30 maggio 2022) Roma, 30 mag. (Adnkronos) - L'appello accorato di Zelensky all'unità, a non dividersi sul sesto pacchetto europeo di sanzioni ma ad adottarlo in fretta, per ora non sembra fare breccia nel Consiglio europeo, riunito in seduta straordinaria a Bruxelles.tengono in ostaggio il dossier, bloccando le nuove misure di cui si discute da inizio maggio per depotenziare Mosca. A tenere banco, naturalmente, è l'alrusso, che vede in particolare Viktor Orban, ma in buona compagnia del ceco Petr Fiala, sugli scudi. Si discute di undifferenziato, con esenzioni per l'oleodotto Druzhba, concedendo più tempo a, Slovacchia e. Ma il 'tubo' in cui transita l'oro nero si ...

