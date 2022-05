Udinese: scelto Andrea Sottil come nuovo allenatore (Di lunedì 30 maggio 2022) La Serie A è terminata da appena due settimane, ma il giro di panchina è già entrato nel vivo. L’Udinese dopo aver annunciato l’addio di Gabriele Cioffi pronto a prendere l’eredità di Igor Tudor sulla panchina dell’Hellas Verona, è alla ricerca di un nuovo tecnico. come riportato stamattina da Sky Sport, l’Udinese ha scelto Andrea Sottil come allenatore in vista della prossima stagione. Ancora legato all’Ascoli fino al 30 giugno 2023, Sottil dovrà rescindere il contratto con i marchigiani prima di accettare l’offerta dei friulani. Andrea Sottil all’Udinese: ecco l’erede di Cioffi Nato a Venaria Reale il 4 gennaio 1974, Andrea Sottil è ... Leggi su 11contro11 (Di lunedì 30 maggio 2022) La Serie A è terminata da appena due settimane, ma il giro di panchina è già entrato nel vivo. L’dopo aver annunciato l’addio di Gabriele Cioffi pronto a prendere l’eredità di Igor Tudor sulla panchina dell’Hellas Verona, è alla ricerca di untecnico.riportato stamattina da Sky Sport, l’hain vista della prossima stagione. Ancora legato all’Ascoli fino al 30 giugno 2023,dovrà rescindere il contratto con i marchigiani prima di accettare l’offerta dei friulani.all’: ecco l’erede di Cioffi Nato a Venaria Reale il 4 gennaio 1974,è ...

Advertising

DiMarzio : #Calciomercato I @Udinese_1896: scelto #Sottil dell’@ascolicalciofc come nuovo allenatore - infoitsport : UDINESE, PER LA PANCHINA SCELTO SOTTIL - Sportmediaset - infoitsport : Sky: Udinese, per la panchina scelto Sottil | Udinese Blog - Lil77Gen : RT @DiMarzio: #Calciomercato I @Udinese_1896: scelto #Sottil dell’@ascolicalciofc come nuovo allenatore - calciatorisocia : ??L’#Udinese ha scelto il nuovo allenatore per la prossima stagione: l’annuncio -

L'Udinese ha scelto: il prossimo allenatore sarà Andrea Sottil Cioffi verso Verona, il club della famiglia Pozzo ha individuato il successore: è il tecnico dell'Ascoli, legato però ai marchigiani per un'altra stagione: si ... Ex Sassuolo: Francesco Farioli è in pole per la panchina dello Spezia ... Farioli ha deciso di mettersi in gioco e ha scelto la Turchia come luogo per cominciare la propria ... L'ex Udinese sembrava essere il candidato perfetto, ma nelle ultime ore il nome di Farioli è ... Notizie Udinese – Zico al veleno: “Ecco il vero problema dell’Udinese” Il team bianconero si appresta all'inizio di una nuova stagione. Intanto arrivano le parole di uno degli ex storici ... L'Udinese ha scelto: il prossimo allenatore sarà Andrea Sottil Cioffi verso Verona, il club della famiglia Pozzo ha individuato il successore: è il tecnico dell'Ascoli, legato però ai marchigiani per un'altra stagione: si tratta ... Cioffi verso Verona, il club della famiglia Pozzo ha individuato il successore: è il tecnico dell'Ascoli, legato però ai marchigiani per un'altra stagione: si ...... Farioli ha deciso di mettersi in gioco e hala Turchia come luogo per cominciare la propria ... L'exsembrava essere il candidato perfetto, ma nelle ultime ore il nome di Farioli è ...Il team bianconero si appresta all'inizio di una nuova stagione. Intanto arrivano le parole di uno degli ex storici ...Cioffi verso Verona, il club della famiglia Pozzo ha individuato il successore: è il tecnico dell'Ascoli, legato però ai marchigiani per un'altra stagione: si tratta ...